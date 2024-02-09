Hakkari\'de polis, dolandırıcılık oyunundan vatandaşı kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaşı, dolandırıcıların oyunundan polis ekipleri son anda kurtardı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yüksekova Büyükçiftlik Beldesi Jandarma Karakolunun bildirmiş olduğu dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak 1 şahsın beldedeki evinde bulunan ziynet eşyalarını alarak Yüksekovalçe merkezine geldi. Şahsın dolandırıcılık konusundan mağdur olabileceği değerlendirilmiş olup mağdur şahsa dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden ulaşılmıştır. Yapılan görüşmede; kendisini savcı-hakim olarak tanıtan şahısların, oğlunun FETÖ terör örgütü dosyasından gözaltına alındığını, verdikleri hesaba para göndermezse oğlunun tutuklanacağını beyan etmiştir. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdur şahsın bahse konu parayı dolandırıcıların hesabına göndermesi engellenerek, mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiştir. Şahıs ve 573 bin TL Büyükçiftlik Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
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