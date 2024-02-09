Hakkari'de polis, dolandırıcılık oyunundan vatandaşı kurtardı - Son Dakika
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Hakkari'de polis, dolandırıcılık oyunundan vatandaşı kurtardı

Hakkari\'de polis, dolandırıcılık oyunundan vatandaşı kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş, dolandırıcıların oyunundan polis ekipleri son anda kurtardı. Yapılan açıklamada, dolandırıcılık konusuyla ilgili olarak bir şahsın evinde bulunan ziynet eşyalarını alarak Yüksekova merkezine geldiği belirtildi. Mağdur şahsa dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden ulaşılarak, mağduriyet yaşanmasının önüne geçildi. Şahıs ve 573 bin TL, Jandarma ekiplerine teslim edildi.

09.02.2024 23:48  Güncelleme: 23:50
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaşı, dolandırıcıların oyunundan polis ekipleri son anda kurtardı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yüksekova Büyükçiftlik Beldesi Jandarma Karakolunun bildirmiş olduğu dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak 1 şahsın beldedeki evinde bulunan ziynet eşyalarını alarak Yüksekovalçe merkezine geldi. Şahsın dolandırıcılık konusundan mağdur olabileceği değerlendirilmiş olup mağdur şahsa dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden ulaşılmıştır. Yapılan görüşmede; kendisini savcı-hakim olarak tanıtan şahısların, oğlunun FETÖ terör örgütü dosyasından gözaltına alındığını, verdikleri hesaba para göndermezse oğlunun tutuklanacağını beyan etmiştir. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdur şahsın bahse konu parayı dolandırıcıların hesabına göndermesi engellenerek, mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiştir. Şahıs ve 573 bin TL Büyükçiftlik Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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