Hakkari\'de trafik kazasında öğretmen hayatını kaybetti

Hakikat:

Polis Memuru da olsa ogretmen de olsa tam ehliyet sahibi olmayinca arac surulmemeli.Arac kontrelden cikacak kadar hız yapilmamali.Yolculukta kari-koca tartisma yasamamalilar.Erkek sinirine hakim olmali.Ofkeli,uykusuz 10 bin bakimi yapilmadan fren ve balata ayari yapilmadan trafige cikilmamali.