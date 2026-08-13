Hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da Y.E.Ç., hırsızlık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 10 ay ceza ile yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Nitelikli Suçlardan Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar" kapsamında yürütülen çalışmada, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., Karaköprü ilçesinde yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.E.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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