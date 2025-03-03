Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı - Son Dakika
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Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Emre Açıkgöz'ün kontrolünden çıkan halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp bir kafeye girdi. Kazada, sürücü Açıkgöz ve 3 yolcu yaralandı. Sürücünün kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

03.03.2025 13:35
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ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği halk otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi.lk otobüsü şoförü Emre Açıkgöz ile 3 yolcunun yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada aracı hasar gören Halit Özkılıç, "Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş" dedi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. Emre Açıkgöz'ün kontrolünü yitirdiği 07 AU 0253 plakalı halk otobüsü, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 7 araç birbirine girdi. Bu sırada yoluna devam eden otobüs, kafeye girdi. Kafede bulunanlar sesleri duyup öncesinde dışarı çıktıkları için kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan Emre Açıkgöz'ü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüsteki yolculardan yaralanan 3 kişi ile Açıkgöz, ambulansla hastaneye götürüldü. Kafede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.

Kazada hasar alan park halindeki araçlardan birinin sürücüsü Halit Özkılıç, "Kalabalığın sesini duyunca balkona çıktım. O an kazayı gördüm. Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş. Araçlara çarpıp kafeye giriyor. Allah'tan can kaybı yok. Maddi zararımız var ama umarım hepsi iyidir" dedi. Kafenin bitişiğindeki işletmenin sahibi Nevzat Güray ise "Birden patlama sesi gibi bir ses geldi. Dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştım. Otobüs birkaç araca çarpıp kafeye girmiş. Şoförün kalp krizi geçirdiği söyleniyor" diye konuştu.

Diğer yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.

Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı - Son Dakika

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