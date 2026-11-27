Hamas'tan suikast girişimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El Hayya'nın oğlu İzzeddin El Hayya'nın İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğu bildirildi.

HAYATTA KALAN SON OĞLUNU HEDEF ALDILAR

Hamas yetkilisi Basem Naim, İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İzzeddin El Hayya'yı hedef aldığını açıkladı. Naim, bir konut dairesine yönelik gerçekleştirilen saldırının başarısız olduğunu ve El Hayya'nın ailesiyle birlikte sağ kurtulduğunu belirtti. Saldırıda İzzeddin El Hayya'nın eşinin de aralarında bulunduğu birkaç kişi yaralandı. Naim, saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

İSRAİLLİ BAKANIN TEHDİTLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Hamas tarafından yapılan açıklamada saldırı, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El Hayya'ya yönelik tehditleriyle ilişkilendirildi. Hamas yetkilileri, İzzeddin El Hayya'nın hedef alındığı saldırıyı suikast girişimi olarak nitelendirdi. İsrail ordusu ise saldırının hedefi ve Hamas'ın açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

DÖRT OĞLUNU İSRAİL SALDIRILARINDA KAYBETMİŞTİ

Basem Naim'in açıklamasında Halil El Hayya'nın ailesine ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Naim, 1997 doğumlu İzzeddin El Hayya'nın Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın hayatta kalan son oğlu olduğunu belirtti. Halil El Hayya'nın diğer dört oğlunun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatan Naim, İzzeddin El Hayya'nın da son saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

İKİZ KARDEŞİ KATAR'DAKİ SALDIRIDA ÖLMÜŞTÜ

İzzeddin El Hayya'nın, 2025 yılında İsrail'in Katar'da Hamas yöneticilerini hedef aldığı hava saldırısında hayatını kaybeden Hamam Halil El Hayya'nın ikiz kardeşi olduğu belirtildi. Hamas'ın açıklamasına göre ikiz kardeşini geçen yıl kaybeden İzzeddin El Hayya, babasının hayatta kalan tek oğlu olarak son hava saldırısının hedefi oldu.

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hamas, İzzeddin El Hayya'ya yönelik saldırının 2025 yılında varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasını baltalamayı amaçladığını savundu. Devam eden saldırıların sonuçlarından İsrail'i sorumlu tutan Hamas'ın açıklamalarına ilişkin İsrail ordusundan henüz resmi bir yanıt gelmedi. Saldırının ayrıntıları ve yaralanan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin başka bilgi verilmedi.