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Hamas, İsrail'in UAD'nin kararına uyduğu sürece ateşkes kararına uyacak - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in UAD'nin kararına uyduğu sürece ateşkes kararına uyacak

Hamas, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) vereceği karara uyacaklarını açıkladı. Hamas, UAD'nin ateşkes kararı alması halinde İsrail'in Filistinli mahkumları serbest bırakması durumunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri serbest bırakacaklarını belirtti.

Hamas, İsrail\'in UAD\'nin kararına uyduğu sürece ateşkes kararına uyacak
25.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:37
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Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hakkında açılan soykırım davasında Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ateşkes kararı alması halinde bu karara İsrail uyduğu sürece uyulacağı belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze Şeridi'nde "soykırım" yaptığı gerekçesiyle İsrail aleyhinde açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını yarın açıklaması bekleniyor. UAD'nin kararı öncesi yazılı açıklama yapan Hamas, söz konusu davayı yakından takip ettiklerini belirterek, mütekabiliyet ilkesi ve uluslararası hukuk temelinde UAD'nin vereceği karara uyacaklarını açıkladı.

Hamas, UAD'nin ateşkes kararı alması halinde kendilerinin bu karara İsrail uyduğu sürece uyacaklarını belirterek, İsrail'in Filistinli mahkumları serbest bırakması halinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri serbest bırakacaklarını aktardı. Açıklamada, "Siyonist düşman 18 yıldır devam eden Gazze ablukasına son vermeli ve Gazze'ye tüm yardım ve yeniden inşa malzemelerinin girişine izin vermelidir" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Güney Afrika, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamas, İsrail'in UAD'nin kararına uyduğu sürece ateşkes kararına uyacak - Son Dakika


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