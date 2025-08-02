Hamas'tan Direniş Vurgusu - Son Dakika
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Hamas'tan Direniş Vurgusu

02.08.2025 19:37
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Hamas, İsrail işgali sürdüğü sürece silahlanma haklarını koruyacaklarını belirtti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgali devam ettiği sürece direnişin ve silahlarının ulusal ve yasal bir hak olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz. Başta başkenti Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması olmak üzere tüm ulusal haklarımız iade edilene kadar bu hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Hamas'ın ateşkes görüşmeleri sırasında silahsızlanmaya istekli olduğunu söylediği" iddialarına yanıt geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail işgali devam ettiği sürece direnişin ve silahlarının ulusal ve yasal bir hak olduğunu, bu hakkın uluslararası tüzükler ve sözleşmeler tarafından tanındığını bir kez daha teyit ediyoruz. Başta başkenti Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması olmak üzere tüm ulusal haklarımız iade edilene kadar bu hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"Önceden düzenlenmiş bir tiyatro gösterisinden başka bir şey değil"

Hamas'tan yapılan ayrı bir açıklamada da Witkoff'un dün ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasına yaptığı ziyaret kınandı. Açıklamada, "Ziyaret, kamuoyunu yanıltmayı, işgalin imajını parlatmayı ve Gazze Şeridi'ndeki çocukların ve silahsız sivillerin sistematik olarak öldürülmesini sürdürmek ve açlığı yönetmek için siyasi kılıf sağlamayı amaçlayan, önceden düzenlenmiş bir tiyatro gösterisinden başka bir şey değil" denildi.

"ABD yönetimi, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen soykırım suçunun ortağıdır"

Witkoff'un yanıltıcı açıklamalarının ve yardım dağıtımını barışçıl göstermeye çalışan propaganda çalışmalarının yaşanan gerçeklerle çeliştiği vurgulanan açıklamada, "Orada, işgal ordusu ile öldürme ve soykırım bölümlerini tamamlamak için kurulan 'Gazze Vakfı'nın gayriinsani çalışanlarının kurşunlarıyla bin 300'den fazla açlıktan ölmek üzere olan masum vurularak öldürülmüştür. ABD yönetimi, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen aç bırakma ve soykırım suçunun tam anlamıyla ortağıdır" ifadelerine yer verildi.

"ABD yönetimini, Gazze'de yüzyılın suçu karşısındaki tarihi sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz"

ABD yönetimine çağrı yapılan açıklamada, "ABD yönetimini, Gazze'de yüzyılın suçu karşısındaki tarihi sorumluluğunu üstlenmeye, bu suçu örtbas etmekten vazgeçmeye ve saldırganlığın sona erdirilmesini, işgal ordusunun geri çekilmesini ve halkımıza yönelik haksız kuşatmanın kaldırılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına doğru harekete geçmeye çağırıyoruz. Aksi halde, işgalin politikaları ve insanlığı utandıran ihlalleriyle aynı hizada durmak, yalnızca insani felaketi derinleştirir ve Filistin ile bölgedeki çatışmayı sürdürür" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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