Hamburg'da AB Ambargoları İhlal Edildi

26.02.2026 14:25
Hamburg'da 3 şirkete AB'nin Rusya'ya yönelik ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle baskın yapıldı.

Almanya'nın Hamburg kentinde Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik ambargosunu 900 kez ihlal ederek, 4 milyon eurodan fazla mal ithal eden 3 şirkete baskın düzenlendi.

Almanya'da AB'nin ambargosuna rağmen Rusya'dan mal ithal eden veya Rusya'ya mal ihraç edenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Hamburg Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin Essen Gümrük Soruşturma Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Hamburg kentinde AB'nin Rusya'ya yönelik ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen 3 şirkete baskın gerçekleştirildi. Baskında çok sayıda ticari belgeye el konulurken, AB'nin ambargosunu 900 kez ihlal ederek Rusya'dan çeşitli mallar ithal eden şirketlerin genel müdürünün soruşturmanın ana şüphelisi olduğu belirtildi. Şüphelinin Hamburg merkezli 3 ayrı şirketi aracılığıyla dolaylı yollardan Rusya'dan toplamda 4 milyon eurodan fazla mal ithal ettiği aktarıldı. İthal edilen malların niteliğine ilişkin detay verilmedi. Soruşturma kapsamında şirketlerin 3 buçuk milyon euro değerindeki mal varlıklarına ve 2 lüks otomobile el konuldu. Şüphelinin tutuklanıp tutuklanmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Almanya'da 1 ay içinde ikinci operasyon

Almanya, Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle AB'nin bazı Rus mallarına yönelik ihracat ve ithalat yasağını ihlal eden şirketlere yönelik baskısını son dönemde artırdı. Bu ayın başında Almanya'nın Lübeck kentinde 24 Rus silah şirketine 16 bin sevkiyatla mal tedarik ettiği gerekçesiyle 5 kişi tutuklanırken, 5 şüphelinin aranmasına devam edildiği açıklanmıştı. Başsavcılık açıklamasında şüphelilerin AB yaptırımlarını delmek amacıyla bir organize suç örgütüne üye olmak, birlikte Rus savunma sanayisine Almanya'dan gizlice mal tedarik etmekle suçlandıkları bildirilmişti. - HAMBURG

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

