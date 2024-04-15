Harput Basın Müzesi 9 Günlük Bayram Tatilinde 15 Bin Ziyaretçi Ağırladı

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9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi gören Harput Basın Müzesi 15 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen Sağir Müftü Konağı, Basın Müzesine dönüştürülerek turizme kazandırılmıştı. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı Harput Basın Müzesi'nde baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyali yer alıyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Harput Basın Müzesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de misafirlerini ağırladı. Bu çerçevede müzeyi tatil boyunca 15 bin kişi ziyaret etti.

Müzenin Türkiye'de 6'ıncı basın müzesi olduğunu dile getiren müze sorumlusu İdris Akkoyun, "Diğer müzelerden farklı iletişimin ilk çağından başlatıyoruz ve günümüze kadar getiriyoruz. Müzemiz bayramın 9 günlük tatilinde açıktı. Sabah 09.00'da açıp akşam 18.00'a kadar misafirlerimizi ağırladık. Bayramda binlerce misafirimizi ağırlayarak, yüzündeki tebessümü gördük. Basın müzesini 9 günlük tatilde ortalama 15 bin misafir ziyaret etti. Müzelerimizin hepsi çok kalabalıktı. Bizde hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Müzenin çok güzel olduğunu dile getiren ziyaretçilerden Gamze Oksun Eğit, "İnsan gezerken geçmişe gidiyor. Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyoruz. Bayağı bir emek verilmiş. Bayramda il dışından gelenler olduğu için bayağı yoğunluk vardı. Uzaktan misafirler geldiği zaman Harput'a çıkartıp nereye götüreceğim derdi artık yok. Önceden nereyi gezeceğiz diye düşünüyorduk. O düşünce kalmadı. Her yeri birbirinden güzel" diye konuştu.

9 günlük bayram tatili için Elazığ'ı gezmeye geldiğini aktaran Bahri Meşe, "Harput'a geldiğimde birçok yer inşaat halindeydi. Son halini görmek için geldim. Gayet güzel olmuş. Basın müzesi gayet güzel. Geçmişe bir yolculuk yapıyoruz. Tarihte neler olduğunun hepsini anlatmışlar. Çok yoğun ve kalabalık vardı" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ