Hasankeyf\'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesi istikametinden Batman il merkezine gümrük kaçağı ürün getirileceği ihbarı alan Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hasankeyf ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 536 paket gümrük kaçağı sigara, 3 adet Apple marka kulaklık, 14 paket gümrük kaçağı çay, 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri ürünlere el koyarken konuyla ilgili gözaltına alınan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN
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