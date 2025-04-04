Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Hatay'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkım yaşanmadığı bildirildi.

04.04.2025 01:06
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Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

HATAY - AFAD, Hatay'da 3.9 büyülüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD; Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde saat 00.23'te, 7.19 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Deprem kent merkezinde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. İlk bilgilere göre yıkım yaşanmadığı öğrenildi.

Hatay Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada; "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Antakya (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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