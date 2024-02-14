Hatay'da 7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da 7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay\'da 7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda polis, otomobilde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada, 6 parça halinde toplamda 7 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 7 kilo 600 gram Skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak ormanlık alana doğru kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 3 kişi Yahyalı yaylası mevkisinde durdurularak gözaltına alındı.

Kovalamaca sonucu otomobil içerisinden yol kenarına poşet atıldığını gören ekipler yol güzergahında yaptıkları taramada 6 parça halinde toplamda 7 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.N., A.O. ve M.A.L. adlı 3 kişi yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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