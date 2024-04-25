Hatay\'da suçlardan hapis cezası olan 2 zanlı tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan hapis cezaları olan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dörtyol'da yapılan çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu maddesi satın alma ve bulundurma suçundan aranan ve 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.T. ve Basit yaralama suçundan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - HATAY