Hatay'da suçlardan hapis cezası olan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da suçlardan hapis cezası olan 2 zanlı tutuklandı

Hatay\'da suçlardan hapis cezası olan 2 zanlı tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve yaralama suçlarından aranan 2 zanlıyı yakalayarak tutukladı. Zanlılar, adli mercilerce cezaevine gönderildi.

25.04.2024 09:53
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan hapis cezaları olan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dörtyol'da yapılan çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu maddesi satın alma ve bulundurma suçundan aranan ve 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.T. ve Basit yaralama suçundan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - HATAY

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da suçlardan hapis cezası olan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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