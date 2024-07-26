Hatay\'da elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da elektrik panosunda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Dörtyol İlçesi Sanayi Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan elektrik panosunda yangın yaşandı. Panonun yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü. Yangında elektrik panosu zarar görürken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - HATAY
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