Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Yangın, Belen ilçesi Şenbük Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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