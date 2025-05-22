Hatay\'da Plakaları Kapatmaya Cezai İşlem

Hatay'da araçların plakası okunmasın diye kask, kilit ve çamur kullanan sürücülere polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Kendilerini savunan sürücülerin sözleri ise şaşırttı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İskenderun ilçesinde araçların plakalarını bilinçli ve kasıtlı olarak kapatan sürücülere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 5-12 Mayıs tarihleri arasında standart dışı plaka takan, plakayı saklayan ve aracı plakasız kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde bin 980 araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrollerde aracın plakasın; çamur, kask ve kilit başta olmak üzere çeşitli şekilde kapatan sürücülere ceza yağdı. Araç sürücülerine plakanın farklı okunması veya okunmamasını sağlamak suçundan 3 bin 809 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücülerinin sözleri ise şaşırttı. Bir kamyon sürücüsünün "Araçlara toz atmasın" diyerek plakayı kapatmasını savunması dikkat çekti. - HATAY