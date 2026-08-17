Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya-İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken yanmaya başlayan tırda alevleri fark eden sürücü, aracı kontrollü şekilde park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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