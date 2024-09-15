Hatay'da Trafik Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Hatay'da Trafik Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Hatay\'da Trafik Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Hatay'da otobüs şoförü, trafik tartışmasında bıçak çekti. Vatandaşlar kavgayı ayırdı.

15.09.2024 09:17
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Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavgayı vatandaşlar ayırdı. Otobüs şoförünün bıçak çekerek araç sürücüsünün üzerine saldırdığı anlarsa anbean kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti. Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 2 sürücü arasında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, 2 taraf da bölgeden ayrıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Trafik Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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