Hatay\'da Yaralı Ergüvani Balıkçıl Bulundu

Hatay'da yol kenarında yaralı halde bulunan ergüvani balıkçıl kuşu rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim edildi.

Antakya ilçesinde yaşayan Mehmet Çelik, yol kenarında gördüğü erguvani balıkçıl kuşunun kanadından yaralı olduğunu fark etti. Çelik, durumu Mustafa Kemal Üniversitesi Yabani Hayvan Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen MKÜ yetkilileri, yaralı ergüvani balıkçıl kuşunu tedavi için teslim aldı. Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yaralı kuşu bulan vatandaş Mehmet Çelik, "Ben yolda giderken kuş önüme atladı. Kuşu yakaladığımda kanadı kırıktı. Kuşu tedavisi için yetkililere teslim ettim" ifadelerini kullandı. - HATAY