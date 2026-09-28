Hatay Hassa\'da zeytinlik ve anız yangını sirayet etmeden kontrol altına alındı

Hatay Hassa'da zeytinlik ve anız yangını sirayet etmeden kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Hassa Ardıçlı Mahallesi'nde zeytinlik ve anızların bulunduğu bölgede çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan zeytinlik alan ve anız yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Ardıçlı Mahallesi'nde zeytinlik alan ve anızların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından hızlı ve koordineli şekilde müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangının çevredeki alanlara yayılması önlenirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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