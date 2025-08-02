Hepsini vatandaşa yedirecekleri! Mide bulandıran manzara, tam 1,5 ton

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında sağlıksız gıda üretimine geçit vermedi. 30 Haziran 2025 tarihinde yapılan kontroller sırasında bir süt ürünleri işletmesinde büyük miktarda bozulmuş ve küflenmiş peynir tespit edildi.

HEPSİ İMHA EDİLECEK

Yapılan denetimde; 1'er kilogramlık 720 adet tost peyniri ile 15 kilogramlık poşetler halinde 49 adet rende tost peyniri olmak üzere toplamda 1.455 kilogram bozulmuş süt ürünü ele geçirildi. Söz konusu ürünlere, insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha edilmek üzere el konuldu.

İDARİ YAPTIRIM DA UYGULANDI

Denetimi gerçekleştiren ekipler, mevzuata aykırı hareket eden işletme hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.