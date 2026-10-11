Heybeliada Sanatoryumu'ndaki yangında yatağın yakıldığı iddiasıyla soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Heybeliada Sanatoryumu'ndaki yangında yatağın yakıldığı iddiasıyla soruşturma sürüyor

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Heybeliada Sanatoryumu\'ndaki yangında yatağın yakıldığı iddiasıyla soruşturma sürüyor
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Heybeliada Sanatoryumu'nun kapalı erkekler bölümünde yangın çıktı. Yoğun duman paniğe yol açtı; itfaiye alevleri büyümeden söndürdü, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çatıya çıkarılan yatağın yakılmasıyla çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Heybeliada Sanatoryumu'nun kapalı olan erkekler bölümünde yangın çıktı. Ağaçlık alandaki yerleşkeden yükselen yoğun dumanlar paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Adalar'da uzun süredir kapalı bulunan tarihi Heybeliada Sanatoryumu'nun erkekler bölümünde yangın çıktı. Ağaçlık alan içerisinde yer alan sanatoryum yerleşkesi ile su kulesi çevresinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çatıya çıkarılan yatağın yakılmasıyla çıktığı iddia edilen yangınla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Heybeliada Sanatoryumu'ndaki yangında yatağın yakıldığı iddiasıyla soruşturma sürüyor - Son Dakika
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