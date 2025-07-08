Himalaya Vadisinde Sel Felaketi

Çin ile Nepal arasındaki Himalaya dağlarındaki bir vadide şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi kayboldu.

Çin-Nepal sınırında etkili olan yoğun yağışın ardından iki ülke arasındaki Bhote Koshi Nehri taştı. Ülkeleri birbirine bağlayan Dostluk Köprüsü yıkıldı. Bazı evler ve gümrük kontrolleri için sınırda park halinde bulunan çok sayıda araç sel suyunda sürüklendi. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki Himalaya vadisinde meydana gelen sel sonucu Nepal'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11'i Nepalli, 6'sı Çinli olmak üzere 17 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Çin devlet televizyonu ise Çin tarafında 11 kişinin kaybolduğunu aktardı.

Bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haziran'dan Eylül'e kadar etkili olan muson mevsiminde Güney Asya'da ölümcül seller ve toprak kaymaları meydana geliyor. Ancak uzmanlar iklim değişikliğinin mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. - KATMANDU