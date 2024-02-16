Hindistan\'da boya üretim atölyesinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'da bir boya üretim atölyesinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir boya üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, yangının dün yerel saatle 17.25 sıralarında atölyenin zemin katında başlaması nedeniyle üst kattaki çalışanlar binada mahsur kaldı. Açıklamada, 22 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangının 5 saat sonra kontrol altına alınabildiği ve binanın çöktüğü belirtildi. Çevre binalara da sıçrayan alevlerin kontrol altına alınmasının ardından 11 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Olayda yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - YENİ DELHİ