Hırsız, ayakkabı içindeki anahtarı görünce hedefini değiştirdi

Eve girip yaklaşık 4 bin TL'ye yakın parayı çalan hırsız, gece kartalları tarafından yakalandı
Çalmak istediği ayakkabının içinde evin anahtarını gören hırsız hedef büyüttü
Okuldan gelecek çocukları için ayakkabı içine bıraktıkları anahtar hırsıza davetiye oldu
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık için geldiği evin önündeki ayakkabıyı çalan hırsız, içinde evin anahtarı görünce hedefini değiştirdi. Ayakkabıyı bırakıp kapıyı açan hırsız, evden yaklaşık 4 bin TL'yi aldı, bekçiler tarafından yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı'nda bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından güvenlik kameralarından alınan şüphelinin görüntüleri Manavgat genelinde güvenlik güçlerine dağıtıldı. Aşağı Hisar Mahallesinde devriye görevi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Gece Kartalları olarak adlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, cadde üzerinde gördükleri hırsızlık şüphelisini yakalayarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.
Daha önceden hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu belirlenen Levent Albayrak isimli şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.
Şüphelinin, Demokrasi Bulvarı üzerindeki adrese ayakkabı çalmak üzere girdiği, daire girişindeki ayakkabılıktan çalmak istediği ayakkabı içerisinde, ev sahiplerinin okuldan gelecek çocuklarının eve girmeleri için bıraktığı anahtarı bulunca eve girdiği ve evden 3-4 bin TL dolayında parayı çaldığı bildirildi.
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