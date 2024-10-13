Hizbullah'tan İsrail'e Dronlu Saldırı: 67 Yaralı

3.Sayfa

Hizbullah'ın İsrail'deki askeri üsse düzenlediği dronlu saldırıda yaralı sayısı 67'ye yükseldi. Hizbuhlah, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek vermek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi" dedi.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e düzenlediği dronlu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hizbullah, açıklamasında İsrail'in merkezindeki Binyamina bölgesinde bulunan Golani Tugayı kampına dronlu saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, "Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek vermek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada ise saldırıda "bir intihar dronu" kullanıldığını söyledi. Yetkili, "Direnişin kabiliyetleri hala güçlü ve İsrail'in arkasına ulaşabilecek kapasitede" dedi.

Yaralı sayısı 67'ye yükseldi

İsrailli sağlık görevlilerine göre, Hizbullah'ın dronlu saldırısında yaralı sayısı 67'ye yükseldi. Ağır yaralı sayısı 4 olarak açıklanırken, 5 kişinin durumunun ciddi, 14 kişinin ise orta derecede olduğu bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - BEYRUT