KKTC'de 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal, Hollanda'da öldürüldü. Ülke basını Önal'ın bir tetikçi tarafından infaz edildiğini yazdı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatılırken tetikçinin arandığı belirtildi.
Öte yandan suikastın, gündüz vakti, kalabalık bir ortamda ve profesyonel bir biçimde gerçekleştiği ifade edildi. Olay anında otelde olan bir kadın, saldırıyı "Bu düpedüz bir infazdı" olarak tanımladı.
Saldırının gerçekleştiği otel ve restoranın çevresindeki parkta geniş çaplı bir arama başlatılırken polis sözcüsü, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.
Önal, Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanmış ancak yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hollanda basını Cemil Önal cinayetinin detaylarını yazdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)