Hollanda basını Cemil Önal cinayetinin detaylarını yazdı - Son Dakika
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Hollanda basını Cemil Önal cinayetinin detaylarını yazdı

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Hollanda'nın Den Haag kentinde bir otelde düzenlenen silahlı saldırıda Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal öldürüldü. Hollanda basını, otelin terasında öldürülen Önal'ı bir tetikçinin infaz ettiğini öne sürdü.

02.05.2025 10:01
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KKTC'de 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal, Hollanda'da öldürüldü. Ülke basını Önal'ın bir tetikçi tarafından infaz edildiğini yazdı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatılırken tetikçinin arandığı belirtildi.

GÜNDÜZ VAKTİ İNFAZ EDİLDİ

Öte yandan suikastın, gündüz vakti, kalabalık bir ortamda ve profesyonel bir biçimde gerçekleştiği ifade edildi. Olay anında otelde olan bir kadın, saldırıyı "Bu düpedüz bir infazdı" olarak tanımladı.

TETİKÇİ ARANIYOR

Saldırının gerçekleştiği otel ve restoranın çevresindeki parkta geniş çaplı bir arama başlatılırken polis sözcüsü, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.

FALYALI'NIN İŞLERİNİ YÜRÜTEN KİLİT İSİMDİ

Önal, Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanmış ancak yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.

Hollanda basını Cemil Önal cinayetinin detaylarını yazdı

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Son Dakika 3.Sayfa Hollanda basını Cemil Önal cinayetinin detaylarını yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Burhan Kıraç:
    İnşallah gider ayak Tüm pisliklerini yazılı olarak vermiş olsun ki bizim ülkede bağlantısı olan kimler ise Avrupa insan hakları mahkemesinde yargılansınlar. Pislikler kimler ise hepsi temizlensin. 104 1 Yanıtla
  • kostram:
    Elindeki 5 tane kaset AKP'ye zora sokacakti 61 6 Yanıtla
  • Çınar İlhami YILDIRIM:
    Vay benim güzel ülkem vay. Ne güzel dimi adam gerçekleri itiraf etti ve ortadan yok edildi. Ben eminim hersey ortaya çıkacaktır. Yarına kalabilir ama yanına kalmaz !!! 56 3 Yanıtla
  • Onur ÜNAL:
    en son ne açıklama yapmıştır 24 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BITMEDI ŞU MAFYA 24 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    demekki ortaya atılan iddialar gerçekmiş öldürüldüğüne ortadan kaldırıldığına göre 18 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Turkiyedeki siyasi hırsızlar ve namussuzlar temizletmistir. 15 1 Yanıtla
  • Ea01121989:
    derin bir mevzuuya benziyor 7 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu işin arkasında çok önemli kişiler olmalı.. 2 0 Yanıtla
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