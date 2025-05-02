Hollanda basını Cemil Önal cinayetinin detaylarını yazdı

KKTC'de 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal, Hollanda'da öldürüldü. Ülke basını Önal'ın bir tetikçi tarafından infaz edildiğini yazdı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatılırken tetikçinin arandığı belirtildi.

GÜNDÜZ VAKTİ İNFAZ EDİLDİ

Öte yandan suikastın, gündüz vakti, kalabalık bir ortamda ve profesyonel bir biçimde gerçekleştiği ifade edildi. Olay anında otelde olan bir kadın, saldırıyı "Bu düpedüz bir infazdı" olarak tanımladı.

TETİKÇİ ARANIYOR

Saldırının gerçekleştiği otel ve restoranın çevresindeki parkta geniş çaplı bir arama başlatılırken polis sözcüsü, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.

FALYALI'NIN İŞLERİNİ YÜRÜTEN KİLİT İSİMDİ

Önal, Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanmış ancak yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.