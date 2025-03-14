Hollanda'ya Giden Araçta Cephanelik Ele Geçirildi

Türkiye'den Hollanda'ya giden otomobilden cephanelik ve suikast tabancaları çıktı

EDİRNE - Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısı'na giriş yapan Hollanda plakalı otomobilde, üçü suikastlarda kullanılan çakmak tipi olmaz üzere toplam 29 adet tabanca ele geçirildi.

Türkiye gümrüğünden çıkıp Bulgaristan Lesovo Sınır Kapısı'na giriş yapan Türk vatandaşının kullandığı Hollanda plakalı otomobil, detaylı inceleme için seçildi. Yapılan kontrolde, Türk ve Kuzey Makedonya çifte vatandaşı yolcunun sırt çantasında 27 tabanca, 10 mermi ve 3 şarjör ile suikastlarda kullanılan 3 adet çakmak tipi tabanca bulunduğu tespit edildi.

Gümrük yetkilileri tarafından yapılan incelemede, yakalanan silahlardan beşinin tabancanın tamamen işlevsel olduğunu, diğer tabancanın ise sürgülerinin eksik olduğunu belirledi.

Olayla ilgili olarak Türk ve Kuzey Makedonya çifte vatandaş İ.M. gözaltına alındı. Burgaz Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde devam ediyor.