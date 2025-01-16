Ibu Yanardağı'nda Patlama: 3 Bin Kişi Tahliye Ediliyor - Son Dakika
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Ibu Yanardağı'nda Patlama: 3 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

Ibu Yanardağı\'nda Patlama: 3 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda patlama sonrası 3 bin kişi tahliye edildi. Yanardağda kül püskürüyor.

16.01.2025 10:03
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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından 3 bin kişi tahliye edilmeye başlandı.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda yer alan Ibu Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda dün meydana gelen patlamanın ardından 3 bin kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Patlamanın ardından yanardağın yoğun kül püskürttüğü, dumanın 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı. Yanardağ yakınlarında yaşayanlara ve turistlere 5-6 kilometrelik yasak bölgeden uzak durmaları ve kül yağışı durumunda maskesi takmaları tavsiye edildi.

Öte yandan dün patlamanın ardından çevredeki bölgelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı. Resmi verilere göre 2022 yılı itibarıyla Halmahera Adası'nda yaklaşık 700 bin kişi yaşıyor. - JAKARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ibu Yanardağı'nda Patlama: 3 Bin Kişi Tahliye Ediliyor - Son Dakika

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