Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de patlama meydana geldiği, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde patlama meydana geldi. Bölgeden yoğun duman yükselirken, yerel yetkililer ölü ve yaralılar olduğunu aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - İDLİB
Son Dakika › 3.Sayfa › İdlib'de Patlama: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
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