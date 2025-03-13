İftar Vakti Trafik Çilesi

Gişe çalışması nedeniyle iftar vakti vatandaşların trafik çilesi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Avcılar mevkisinde gişelerde yapılan çalışma trafik yoğunluğu oluşurken, iftar vakti trafikte saatlerce kalan sürücüler tepki gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TEM Otoyolu ile Avcılar arasındaki bağlantıyı sağlayan gişelerde yapılan çalışma nedeniyle iftar saatlerindeki trafik yoğunluğu oluştu. 26 Şubat 2025 tarihinde başlayan gişe çalışmaları nedeniyle trafik, Avcılar Ispartakule ve Tahtakale Mahallelerine kadar ulaşırken, iftar saatinde trafik çilesi yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İftar vakti evine gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerce trafikte kaldıklarını söyledi.