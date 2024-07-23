Iğdır Belediye Başkanı Drone\'ları Ateş Altına Aldı

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Iğdır'ın Aralık ilçesi Ermenistan sınırında hayvan çiftliği bulunan Aralık Belediye Başkanı, kendisini takip ettiklerini düşünerek yüksekten uçan bir drone'a ateş etti. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Ermenistan sınırında hayvan çiftliği bulunan Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, çiftlikte bulunduğu sırada çiftlik üzerinde uçan bir drone fark etti. Dronun kendisini takip ettiğinden şüphelenen başkan, çiftlikte bulunan başka birinden tüfeği istedi. Daha sonra tüfek ile drone'a ateş açtı. Drone ise yavaş yavaş alandan uzaklaştı. Drone'nin güvenlik güçlerine mi, Ermenistan'a mı ya da hobi amaçlı kullanılan bir cihaz olduğu öğrenilemedi. Belediye başkanın o anlara ait görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşması ve silah isterken "Allahsız çabuk ol" demesi vatandaşlar arasında çeşitli espirilere neden oldu. - IĞDIR