Iğdır'da Asayiş Uygulaması: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Iğdır'da Asayiş Uygulaması: 1 Tutuklama

Iğdır\'da Asayiş Uygulaması: 1 Tutuklama

Iğdır'da emniyet, umuma açık işletmelere yönelik uygulamada aranan bir kişiyi yakaladı.

07.02.2025 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Emniyet Müdürlüğü umuma açık işletmelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, araması olan bir kişi kahvehanede yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık işletmelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulamada 711 şahıs ve 36 araç sorgulandı. Kontrol edilen 6 araç ve araç şoförüne sürücü belgesiz araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, aykırı ışık takmak, yetersiz ehliyetle araç kullanmak maddelerinden işlem yapıldı. Ayrıca 49 kıraathane kontrol edildi. Kontrolde 15 kraathaneye ruhsat ibraz edememesi ve 11 kıraathaneye 1774 SKM'den (Kimlik Bildirme Kanunu) gerekli tutanaklar tanzim edildi. Uygulamada yoklama kaçağı 10 şahsa gerekli tebliğler yapıldı. 1 şahsa delici alet bulundurması sebebiyle 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, iş yeri ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 24 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıs tutuklanarak Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Asayiş Uygulaması: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 00:59:15. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Asayiş Uygulaması: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.