Iğdır\'da Asayiş Uygulaması: 1 Tutuklama

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Iğdır'da Emniyet Müdürlüğü umuma açık işletmelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, araması olan bir kişi kahvehanede yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık işletmelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulamada 711 şahıs ve 36 araç sorgulandı. Kontrol edilen 6 araç ve araç şoförüne sürücü belgesiz araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, aykırı ışık takmak, yetersiz ehliyetle araç kullanmak maddelerinden işlem yapıldı. Ayrıca 49 kıraathane kontrol edildi. Kontrolde 15 kraathaneye ruhsat ibraz edememesi ve 11 kıraathaneye 1774 SKM'den (Kimlik Bildirme Kanunu) gerekli tutanaklar tanzim edildi. Uygulamada yoklama kaçağı 10 şahsa gerekli tebliğler yapıldı. 1 şahsa delici alet bulundurması sebebiyle 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, iş yeri ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 24 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıs tutuklanarak Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR