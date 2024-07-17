Iğdır\'da bir işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

3.Sayfa

Iğdır'da bir işyerinde çıkan yangın paniğe neden olurken yangında can kaybı yaşanmadı.

Iğdır Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir bilemeci iş yerinde gece geç saatlerde yangın çıktı. Elektrik tesisatından kaynaklı tahmin edilen yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil çağrı merkezine yangın ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yaşanan yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi. - IĞDIR