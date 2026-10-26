Yüksel Yıldırım kan ağlayan taraftarına müjdeyi verdi - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım kan ağlayan taraftarına müjdeyi verdi

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Yüksel Yıldırım kan ağlayan taraftarına müjdeyi verdi
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Ligde zor günler geçiren Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arasında takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere transfer yapacaklarını belirterek, ''Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz'' dedi.

Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın 7'sinde sahadan mağlup ayrılan Samsunspor'da, devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. 

SAMSUNSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Ligde istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekipte, takımın eksiklerinin giderilmesi ve kadronun güçlendirilmesi amacıyla transfer planlaması yapılıyor. 

''GEREKLİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arası transfer döneminde takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapacaklarını açıkladı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, “Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA
Yüksel YıldırımSamsunsporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    samsun düşmesin tabi Eyüp Kasımpaşa gibi seyircisi stadı bile olmayan takımlar süper ligde olmamalı . 1 1 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Fenerbahçe ile ilgili açıklama yap başkan, gazla şehri ger ortamı… belki aferin çekip yanak okşayan olur…! 1 0 Yanıtla
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