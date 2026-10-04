Iğdır'da tır, tartışmanın ardından hafif ticari araca çarptı; yaralanan olmadı - Son Dakika
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Iğdır'da tır, tartışmanın ardından hafif ticari araca çarptı; yaralanan olmadı

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Iğdır\'da tır, tartışmanın ardından hafif ticari araca çarptı; yaralanan olmadı
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Iğdır'da tır ile hafif ticari araç sürücüleri arasında yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre tır sürücüsü, araç sürücüsünü takip etti. Tırın Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde araca ve elektrik direğine çarptığı kazada yaralanan olmadı, soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da tır ile hafif ticari araç sürücüleri arasında yaşanan tartışmanın ardından tırın araca çarptığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 76 ABK 357 plakalı tır ile 76 AG 857 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre tır sürücüsü, tartışmanın ardından araç sürücüsünü takip etmeye başladı. Tırın aracı takibi Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde sona erdi. İddiaya göre, hafif ticari aracın sürücüsü caddeye dönmeye çalıştığı sırada tır şoförü araca çarpmaya çalıştı. Tır, hem araca hem de yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay sırasında yol üzerinde kimsenin bulunmaması ve elektrik direğinin devrilmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Genç Osman3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelIğdırOlaySon Dakika

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