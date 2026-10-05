Iğdır'da tırın sürüklediği araç elektrik direğine itildi, kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
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Iğdır'da tırın sürüklediği araç elektrik direğine itildi, kazada yaralanan olmadı

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Iğdır\'da tırın sürüklediği araç elektrik direğine itildi, kazada yaralanan olmadı
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Iğdır'da iki sürücü arasındaki tartışmanın ardından tırın hafif ticari aracı çarpıp sürüklediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araç elektrik direğine doğru itilirken, kazada yaralanan olmadı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Iğdır'da dün tartışmanın ardından tırın hafif ticari aracı takip ederek çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın aracı çarparak sürüklediği ve elektrik direğine doğru ittiği anlar yer aldı.

Iğdır'da tır ile hafif ticari araç sürücüleri arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana gelen kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşanan 76 ABK 357 plakalı tır ile 76 AG 857 plakalı hafif ticari araç bir süre ilerledi.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın hafif ticari aracı takip ettiği, hafif ticari aracın cadde üzerindeki köşeden dönmeye çalıştığı sırada ise tırın araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç tır tarafından bir süre sürüklenirken, araç yol kenarındaki elektrik direğine doğru itiliyor.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay sırasında yol üzerinde kimsenin bulunmaması ve elektrik direğinin devrilmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelIğdırKazaSon Dakika

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