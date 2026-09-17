Iğdır merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Iğdır merkezli İstanbul, Ağrı, Antalya, İzmir, Adana ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, M.A., K.C., B.A., D.A., E.A., H.A., K.K., S.T., S.G., S.K., A.G., T.A., T.A. ve T.A. isimli 14 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt üyelerinin liderin talimatları doğrultusunda müştekilerin iş yerlerine giderek veya telefonla iletişim kurarak tehditte bulunduğu ve baskı oluşturduğu tespit edildi. Şüphelilerin bazı eylemleri birden fazla kişiyle ve silahlı şekilde gerçekleştirdiği değerlendirilirken, ekiplerin yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda örgütün hiyerarşik yapısı, üyelerin rolleri ve örgüte üye olmadan suça iştirak eden kişilerin tespit edildiği bildirildi. 14 Eylül 2026 tarihinde Iğdır merkezli İstanbul, Ağrı, Antalya, İzmir, Adana ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

16 Eylül 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, K.C., T.A., K.K., M.A., S.T. ve B.A. isimli 6 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Operasyon kapsamında 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 157 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 telsiz, 1 muşta ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.