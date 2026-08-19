Ilgaz'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü - Son Dakika
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Ilgaz'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü

Ilgaz\'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 6 hayvan telef oldu. Yangın kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3 evin küle döndüğü, 2 inek ve 4 kedinin telef olduğu yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.

Olay, akşam saatlerinde Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede bulunan iki eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndüldü. Yangında 3 ev kullanılmaz hale gelirken, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında hayvanların da telef olduğunu söyleyen mahalle sakini Ercan İmay, "Mahallede bir evde başlayan yangın, diğer yapılara da sıçradı. Üç yapı kullanılamaz hale geldi, 1 inek, 1 buzağı ve 4 adet kedi telef oldu. Merkez ve çevre ilçelerden gelen ekiplerin sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Acil Durum, 3. Sayfa, Çankırı, Ilgaz, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ilgaz'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü - Son Dakika

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