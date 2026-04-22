İmamoğlu Duruşmasında Gergin Anlar - Son Dakika
İmamoğlu Duruşmasında Gergin Anlar

22.04.2026 21:45
İmamoğlu'nun davasında, etkin pişmanlık ifadesi sonrası tartışmalar yaşandı. Duruşma ertelendi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 26. oturumunda, dosya kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren Adem Soytekin'e söz verilmesi üzerine tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi, mahkeme başkanı ise, "Söz vermek için kimseden izin istemeyeceğim" dedi. Adem Soytekin, "Konuyu bildikleri için konuşmamı engellemeye çalışıyorlar. Dün akşam Murat Kapki bana dönüp 'bu yargılamanın filmini çekeceğiz sen de kendi rolünü oynar mısın?' dedi. Jandarma personelleri şahit" dedi. İş insanı Murat Kapki bunun üzerine 'yalan söylüyorsun' diyerek duruşma salonunda bağırdı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 26. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savunma yaptı.

İddianamede Mehmet Pehlivan'ın avukat olduğu ve örgütün hukuk grubu içerisinde yer aldığı belirtilmişti. Pehlivan'ın suç örgütüne yönelik yapılan operasyondan önce toplantılar yaparak örgütün çözülmesini ve dağılmasını engellemeye yönelik örgüt liderine ait talimatları ilettiği de iddianamede kaydedilmişti. Mehmet Pehlivan'ın hukuki yardım sunmanın ötesine geçerek göreviyle bağdaşmayacak şekilde aktif bir örgüt mensubu olarak hareket ettiği iddianamede açıklanmıştı.

Mehmet Pehlivan savunmasında, "Ben avukatım. 10 aydır yüksek güvenlikli bir hapishaneye kapatılmış durumdayım. Kuyruğu dik tutmaktan vazgeçmeye niyetimiz yok. Evet buradayım, çünkü Sayın İmamoğlu'nun avukatlığını üstlendim. Bu vekaleti üstlendiğimde kendisi zaten hasım bellenmişti. Yargı kuşatması başlamıştı. Ben bu yargı kuşatmasına karşı durarak aktif ve etkili avukatlık geleneğini sahiplenerek kullandım. İşimi iyi yaptım, iyi yaptığım için hedef gösterileceğimi de biliyordum. Burada bir yargılama yapıldığını da sanık savunması yapmam gerektiğini de düşünmüyorum. Ne avukat organizasyonu iddiası ne birini tehdit ettiğim iddiası. Bunların hiçbiri soruşturma makamı için sorun değildi" dedi.

"Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler pazarlık pastasından bir dilim almaya zorlandılar

Pehlivan savunmasının devamında, "İddianamede gizli toplantı anlatısına bakalım. Murat Kapki gizli toplantılar yapıldığını ama katılmadığını söylüyor. Katılmadığı toplantıların gizli olduğunu nereden biliyor? Kapki'nin ümüğü sıkılmış ve bir şey söylemekten ibaret olsun diye 'gizli konuşurlar' demiş. Elde olan tek şey gizli gizli konuşurlardı dedikodusu. Yaptığım şey avukatlık faaliyetidir. Benim müvekkilime dair her şeyi anlatmam istendi. Sayın mahkeme heyeti, dosyanız ile yüzleşin. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler önlerine konan pazarlık pastasından bir dilim almaya zorlandılar" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı: "Bir şey gizleyip sakladığımız yok"

Tutuklu sanık Pehlivan'ın savunmasının devamında mahkeme heyetiyle ilgili iddialarına ilişkin mahkeme başkanı, "Heyetle ilgili söyledikleriniz algı oluşturabilir" dedi. Pehlivan, "Heyetinizle ilgili bir tespitim yanlış da olabilir" şeklinde yanıt verdi. Mahkeme başkanı ardından, "Adem Soytekin ile ilgili beyanınız bana ilginç geldi. Bize bir dilekçe yazmıştınız, Adem Bey'in mevcutlu getirilip dinlenilme olayı ile ilgili. Adem Bey'in mahkememize hitaben 'yargılamanın seyrini etkileyecek beyanlarda bulunacağım' diye bir beyanı var. Bu nedenle mevcutlu olarak kendisi hazırlandı. Bir şey gizleyip sakladığımız yok. Biz duruşma dışı birilerini mi dinliyoruz yani?" dedi.

Mahkeme başkanı: "Söz vermek için kimseden izin istemeyeceğim"

Dosya kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren Adem Soytekin'e söz verilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Söz vermek için kimseden izin istemeyeceğim. Adem Soytekin burada olduğu için göndermiş olduğu bir dilekçeyi teyit etmek için söz hakkı verdim. Kimseye söz hakkı vermek için izin almam. Sanığın savunmasını tamamladım ve pazartesi duruşmaya devam edeceğim" dedi.

Duruşmada Soytekin'e söz verilmesine tepki gösterildi.

"Konuyu bildikleri için konuşmamı engellemeye çalışıyorlar"

Adem Soytekin tepkiler üzerine, "Konuyu bildikleri için konuşmamı engellemeye çalışıyorlar. Dün yaşadığım olaylar çok vahim olduğu için salon provoke ediyor. Jandarma personelinin yanında laf atmalar yaşanıyordu. Dün akşam Murat Kapki bana dönüp 'bu yargılamanın filmini çekeceğiz sen kendi rolünü oynar mısın?' dedi. Jandarma personelleri şahit. Ben de 'rol falan oynamıyorum' dedim. Çok ağır konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Murat Kapki ise bunun üzerine "yalan söylüyorsun" diyerek duruşma salonunda bağırdı.

Mahkeme başkanı ardından "Murat Kapki eğer Adem Soytekin'in sözünü bitirmesine izin verseydin ben sana da söz hakkı verecektim. Duruşmaya pazartesi devam edeceğiz" dedi.

Duruşma Mehmet Pehlivan'ın savunması ile devam edilmek üzere 27 Nisan Pazartesi gününe ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu Duruşmasında Gergin Anlar - Son Dakika

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
Lufthansa, 20 Bin Uçuşu İptal Etti Lufthansa, 20 Bin Uçuşu İptal Etti
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis ’kabahat’ değil ’suç’ olacak Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis 'kabahat' değil 'suç' olacak
Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea’yi bozguna uğrattı Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea'yi bozguna uğrattı

21:46
Mauro Icardi’nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
20:53
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
20:51
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
SON DAKİKA: İmamoğlu Duruşmasında Gergin Anlar - Son Dakika
