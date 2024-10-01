İnegöl\'de Armutlar Yere Düştü, Sürücüler Yardım Etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetten yere düşen armutlar, diğer sürücülerin yardımıyla birlikte kısa sürede toplandı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetin kasasında yüklü olan armutlar yere döküldü. Kamyonet sürücüsünü tek başına gören diğer sürücüler hemen yardıma koşarak el birliğiyle yere düşen armutları topladılar. Yürek ısıtan o görüntüler başka bir sürücü tarafından kaydedildi. - BURSA