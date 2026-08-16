İnegöl'de Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Anne Fenalık Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Anne Fenalık Geçirdi

İnegöl\'de Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Anne Fenalık Geçirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı; sürücü yaralandı, annesi bayıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırım üzerine çıkarak park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, oğlunun yaralandığını gören annesi de olay yerinde fenalık geçirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Muhammet A. (28) yönetimindeki 16 KMZ 54 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, hızla ilerleyerek park halinde bulunan 16 BHB 096 plakalı otomobil ile 15 DU 730 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet A. yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Annesi oğlunu görünce bayıldı

Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücünün annesi Beyhan A., yaralı oğlunu görünce fenalık geçirerek bayıldı. Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fenalık geçiren annesi Beyhan A. da özel araçla aynı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yaralanma, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Anne Fenalık Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider
Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

00:02
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
23:25
Fenerbahçe’ye sezonun ilk şoku Öne geçtiği maçı kaybetti
Fenerbahçe'ye sezonun ilk şoku! Öne geçtiği maçı kaybetti
23:20
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
22:15
Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
20:44
Ankara’da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 03:14:06. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Feci Kaza: Sürücü Yaralandı, Anne Fenalık Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.