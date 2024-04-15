Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operesyonunda yabancı uyruklu 3 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan Abdulkadir Amer Ali (32), İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Sanayisi'nde mobilya imalathanesi bulunan Abdulkadir Ali'nin "Çok taze uyuşturucum geldi" diyerek müşterilerini iş yerine davet ettiğini öğrenen ekipler harekete geçti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerine yapılan operasyonda Abdulkadir Amer Ali ile Celal B. ve Muhammed Alamir (30) gözaltına alındı. İş yerinde ekipler ve özel arama köpekleri tarafından yapılan aramada satışa hazır 50 gram metanfetamin ile 15 gram kokain ele geçirildi. Şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan Abdulkadir Amer Ali ve Muhammed Alamir tutuklanırken, Celal B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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