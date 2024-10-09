İngiltere'de Picasso Tabloları Protesto Edildi

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İngiltere'de Youth Demand adlı grubun üyeleri, İsrail'e silah satışını protesto etmek için Ulusal Galeri'de bulunan Picasso tablosunu hedef aldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam eden İsrail'e silah satışını protesto eden Youth Demand adlı grubun üyeleri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de bulunan Picasso'ya ait 1901 tarihli La Maternite (Annelik) adlı tabloyu hedef aldı. Göstericiler, tablonun üzerine Gazzeli bir anne ve çocuğun fotoğrafını yapıştırdı.

Youth Demand tarafından yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin İsrail'i Filistinlilere karşı bir soykırım gerçekleştirmesi için silahlandırdığını belirtilerek, İsrail'in Lübnan'da da sınır tanımadan saldırılar düzenlediğine dikkat çekildi. Açıklamada, hükümetten İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunuldu.

Ulusal Galeri, saldırıda tablonun zarar görmediğini açıklayarak, iki göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti. - LONDRA