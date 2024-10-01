İran Füzesi Batı Şeria'da Can Aldı

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İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait şarapnel parçası Filistin'in Batı Şeria bölgesine düşerek, 1 Filistinlinin ölümüne neden oldu. İsrail'de ise 2 kişi şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parça Filistin'in Batı Şeria bölgesine düştü. Füze parçası, 1 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Füze saldırısında İsrail'de ise 2 kişi şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

İran'a ait füzelerden birinin parçası ise Filistin'in Ramallah kentine düştü. Filistinliler, füze parçası ile poz verdi. - BATI ŞERİA