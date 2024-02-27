İskenderun\'da Çeşitli Olaylara Karışan 7 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli olaylara karışan 7 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 25 Şubat tarihinde İskenderun genelinde yapılan çalışmalarda; İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi M.T., Çay Mahallesi'nde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayının şüphelileri S.A., E.T., B.A. ile E.E., Numune Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayının şüphelisi A.E.H., Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen kasten yaralama olayının şüphelileri B.B. ile A.E. ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan B.B., A.E., A.EH. ile O.S. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahıslar hakkında ise adli işlem yapıldı. - HATAY