Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüs kazası: 12 yaralı - Son Dakika
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüs kazası: 12 yaralı

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde minibüs kazası: 12 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

01.03.2024 12:42  Güncelleme: 12:43
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı, kaza sonrası yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Hatay - Adana otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde meydana geldi. İ.S. idaresindeki plakalı 31 M 0640 Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Aracın devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 12 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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