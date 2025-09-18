İskenderun\'da Trafo Patladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde art arda patlamalar sonrası trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yunusemre Mahallesi'ndeki trafo art arda yaşanan patlamalar sonrası alev aldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümden kontrol altına alarak söndürdü.

Olayı gören 57 yaşındaki Koray Silahtaroğlu, "Bir duman çıktı, ardından patlamalar oldu. Zaten bu trafo arızalıydı. Komşularla birlikte yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye zamanında geldi, Allah'tan can kaybı olmadı. Komşularımızla birlikte güvenliği sağlamaya çalıştık" dedi. - HATAY