İskenderun\'daki MCG Towers Davasında Yargılama Devam Ediyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde 14 kişiye mezar olan 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ile tutuksuz sanıklardan ustabaşı Abdülhamit B. ve firma sahibi Ferhat S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar proje mühendisi Yıldıray Ş., proje mimarı Meltem Y., mimar Hatice S., statik proje mühendisi Mehmet Y. ve jeoloji mühendisi Mehmet İ. ile tanık Tevfik Y. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı sanıklar ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapan ustabaşı Abdülhamit B., inşaatı prosedüre uygun şekilde yürüttüğünü ileri sürdü. Firma sahibi Ferhat S. ise işçilik yaptığını ve suçsuz olduğunu savundu.

"Vicdanen rahatım"

Proje mühendisi Yıldıray Ş., savunmasında projeye baştan sona aykırılıklar olduğunu belirterek, "Zemin iyileştirme yanlış yapılmış. Bina projeye aykırı şekilde büyütülmüş. İmar işlemleri şehir genelinde durdurulmuşken bu bina için kaçak işlemler devam etmiş. Bu nedenle bina hızlı tamamlandı. Bina inşaat halindeyken 1100 metrekarelik fazladan büyütme yapılmış. Vicdanen rahatım." ifadelerini kullandı.

Kat karşılığı anlaştığını belirten müteahhit Mehmet Coşkun G. ise, "Binada en kaliteli malzemeleri kullandım. Eğer ben cezaevinde olmasaydım, ben de o binada ölecektim." dedi.

Müştekiler, binada birçok kusur bulunduğunu dile getirerek, sanıkların tutuklu yargılanması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Kasım'a erteledi. Öte yandan, duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan mağdur aileler ve avukatları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. - HATAY