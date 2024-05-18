İskoçya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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İskoçya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta yaklaşık 10 bin kişi Filistin'e destek için toplandı. Yürüyüşte İsrail'e tepki gösterilirken, Gazze için barış talep edildi.

18.05.2024 18:32
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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta Filistin'e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail'e tepki gösterirken, Gazze Şeridi'nde "Barış sağlanan kadar meydanlardayız" sloganları attı.

İskoçya'da binlerce kişi Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşlere devam ediyor. Başkent Edinburgh'taki Waverley Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Filistin'e özgürlük", "Gazze için hemen barış", "Barış sağlanana kadar meydanlardayız", Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız" sloganları attı. İskoçya parlamentosuna doğru yürüyen Filistin destekçileri, İrlanda ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail'e tepki gösterirken, Güney Afrika bayrakları da dikkat çekti.

İskoçya'nın Glasgow ve Aberdeen şehirlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi. - EDINBURGH

Kaynak: İHA

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